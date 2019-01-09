Дарья Касаткина не смогла пройти первый круг турнира в Сиднее

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Сиднее под восьмым номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут, пишет championat.com.

Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Александры 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Саснович поспорит с австралийкой Присциллой Хон (Q). Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.

На минувшей неделе Касаткина в первом круге турнира в Брисбене проиграла австралийке Кимберли Биррелл 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).