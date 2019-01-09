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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина вошли в список участников турнира в Дубае

ДУБАЙ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Теннисистки из Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина вошли в список участников турнира в Дубае, пишет championat.com.

Стали известны участники турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,5 млн, который пройдет с 16 по 24 февраля.

Лидером посева стала румынская теннисистка Симона Халеп. В первой десятке игроков также оказались Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова, Петра Квитова (обе — Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Дарья Касаткина (Россия), Арина Соболенко (Беларусь). Помимо Касаткиной, от России на турнире выступит и Анастасия Павлюченкова.

Действующей победительницей турнира в Дубае является Свитолина. В прошлогоднем финале 24-летняя уроженка Одессы в двух сетах нанесла разгромное поражение Касаткиной со счетом 6:4, 6:0.

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