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Общество

В Сызрани благотворители помогли восстановить дом после пожара

СЫЗРАНЬ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани отремонтировали многоквартирный дом №14 на ул. Переселенка, пострадавший от пожара 12 октября. Всем жильцам удалось спастись, но огонь повредил большинство квартир, сильно обгорела внешняя общая стена дома.

Накануне морозов в сгоревшем помещении остались полтора десятка человек, в том числе семьи с детьми и прикованная к постели пожилая женщина.

На следующий день после ЧП на место прибыли комиссия городской администрации и помощник депутата Госдумы Евгения Серпера. По итогам разговора с жильцами было решено провести косметический ремонт и утеплить сгоревшую стену.

Евгений Серпер и депутат губдумы Денис Кравчук помогли погорельцам с покупкой одежды и стройматериалов, а муниципальное предприятие "ГУК" выделило сотрудников для ремонта. Восстановительные работы были проведены в кратчайшие сроки.

"Работы по ремонту дома начались благодаря вмешательству депутатов, к которым мы обратились за помощью. В нашей квартире починили стену и потолок. Сейчас проблем нет. Большое спасибо за помощь", - говорит жительница дома Наталья Куличенко.

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