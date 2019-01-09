В Курумоче совершил аварийную посадку рейс Дубай - Самара

В среду, 9 января, в 14:22 в аэропорту Курумоч совершил аварийную посадку самолет Boeing авиакомпании Flydubai, следовавший рейсом Дубай - Самара.

На борту находилось 170 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в 13:50 пилоты сообщили диспетчерам аэропорта, что в полете произошло обледенение закрылков, в связи с чем они запросили аварийную посадку, которая прошла успешно.

По факту случившегося транспортная прокуратура назначила проверку.