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В Курумоче совершил аварийную посадку рейс Дубай - Самара

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, в 14:22 в аэропорту Курумоч совершил аварийную посадку самолет Boeing авиакомпании Flydubai, следовавший рейсом Дубай - Самара.

Фото: Игорь Казановский

На борту находилось 170 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в 13:50 пилоты сообщили диспетчерам аэропорта, что в полете произошло обледенение закрылков, в связи с чем они запросили аварийную посадку, которая прошла успешно.

По факту случившегося транспортная прокуратура назначила проверку.

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