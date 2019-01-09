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Автопром Машиностроение

СП "Ростеха" и Renault‐Nissan стало 100%-ным владельцем АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V. — довело свою долю в капитале АвтоВАЗа до 100%, такие данные содержит список аффилированных лиц тольяттинского предприятия на 31 декабря 2018 года.

Напомним, три года назад "Ростех" и Renault запустили процесс конвертации долгов АвтоВАЗа в акции. На первом этапе в декабре 2016 г. ВАЗ разместил допэмиссию на 26,1 млрд руб. - почти все акции выкупили Alliance Rostec Auto B.V. и Renaissance Securities (Cyprus) Ltd., получившая 24% АвтоВАЗа.

Второй этап этого процесса - конвертация в акции долгов АвтоВАЗа перед "Ростехом" и Renault. Эта сделка предназначена для пополнения собственного капитала тольяттинского предприятия.

СП увеличило долю до 100% в результате оферты и принудительного выкупа ценных бумаг, после возможен делистинг акций компании. На 30 сентября 2018 года доля Alliance Rostec Auto B.V. в уставном капитале АвтоВАЗа составляла 96,6%.

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