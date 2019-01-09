Хоккеисты "ЦСК ВВС" выиграли у "Молота-Прикамье" - 3:2

В среду, 9 января, самарский ХК "ЦСК ВВС" сыграл с пермским "Молотом-Прикамье".
Самарцы выиграли со счетом — 3:2. Это четвертая победа "ЦСК ВВС" подряд.
Следующую игру "ЦСК ВВС" проведет 11 января в Самаре и встретится с "Ижсталью".
В среду, 9 января, самарский ХК "ЦСК ВВС" сыграл с пермским "Молотом-Прикамье".
Самарцы выиграли со счетом — 3:2. Это четвертая победа "ЦСК ВВС" подряд.
Следующую игру "ЦСК ВВС" проведет 11 января в Самаре и встретится с "Ижсталью".
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