16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская "Лада" в серии буллитов уступила "Ижстали" Хоккеисты "ЦСК ВВС" выиграли у "Молота-Прикамье" - 3:2 Тольяттинская "Лада" проиграла "Нефтянику" - 4:7 Хоккеисты ЦСК ВВС в овертайме одолели "Торос" ХК "Лада" усилился нападающим "Северстали" Сергеем Лапиным

Хоккей Спорт

Хоккеисты "ЦСК ВВС" выиграли у "Молота-Прикамье" - 3:2

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

В среду, 9 января, самарский ХК "ЦСК ВВС" сыграл с пермским "Молотом-Прикамье".

Самарцы выиграли со счетом — 3:2. Это четвертая победа "ЦСК ВВС" подряд.

Следующую игру "ЦСК ВВС" проведет 11 января в Самаре и встретится с "Ижсталью".

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3