Хоккеисты "ЦСК ВВС" выиграли у "Молота-Прикамье" - 3:2

В среду, 9 января, самарский ХК "ЦСК ВВС" сыграл с пермским "Молотом-Прикамье".

Самарцы выиграли со счетом — 3:2. Это четвертая победа "ЦСК ВВС" подряд.

Следующую игру "ЦСК ВВС" проведет 11 января в Самаре и встретится с "Ижсталью".