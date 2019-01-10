Участники "Живой классики" из Самарской области смогут пройти прослушивание в ГИТИС

В 2019 г. участники конкурса "Живая классика" из Самарской области смогут пройти прослушивание в ГИТИС, не приезжая в Москву. Представители приемной комиссии проведут прослушивания во время региональных этапов "Живой классики".

"Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву или которые сразу готовы смириться с решением ребенка поступать в театральный, — рассказывает ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — А мы заинтересованы и всегда гордимся тем, что выбираем и собираем лучших со всей страны. Но когда страна такая большая, хорошо идти навстречу друг другу и в этом отношении "Живая классика" для нас — своего рода волшебный помощник, для нас и для одаренных выпускников, которые получат поддержку своим планам и в Москву поедут с уверенностью, что их выбор имеет кое-какие основания".

Впервые прослушивания в ГИТИС на региональном этапе "Живой классики" прошли в 2018 г. в Норильске. Выступления ребят оценивал преподаватель ГИТИСа, профессор, народный артист РФ Сергей Яшин. Четыре талантливых чтеца получили возможность попасть сразу на третий тур отбора в театральный вуз. Одна из участниц, Анна Яцкова, успешно прошла остальные испытания и поступила на первый курс.

В 2019 г. пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов. Проголосовать за свой регион на сайте конкурса могут не только участники, но и болельщики.

Голосование уже началось, его итоги огласят перед стартом регионального этапа, до 1 апреля. При выборе победителей будет учитываться не только голосование на сайте, но и количество участников конкурса "Живая классика" этого года в регионе. Чем больше зарегистрированных участников — тем больше шансов устроить прослушивание в институт в своем регионе.

Принять участие в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отборочные этапы. Зарегистрироваться для участия в классном этапе может любой подросток 10-17 лет на сайте youngreaders.ru. Регистрация продлится до 1 февраля 2019. Участие в конкурсе бесплатное.