Фестиваль "Наследие. Опера. Балет" завершен

13 апреля на сцене Шостакович опера балет незабываемым гала-концертом "Два века балета" завершился фестиваль "Наследие. Балет".

На сцене театра в этот день блистали звезды ведущих театров России — премьер Большого театра Денис Родькин, прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард, солист Большого театра Марк Чино, ведущая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер, первая солистка Мариинского театра Мария Ильюшкина, ведущий солист Большого театра Дмитрий Выскубенко.

Масштабное событие состоялось при поддержке правительства Самарской области.

"Мы подарили Самаре прекрасный праздник русского балета в исполнении солистов ведущих театров страны. Я надеюсь, что наш зритель полюбил фестиваль "Наследие. Балет" и будет с удовольствием ожидать следующий фестиваль "Наследие. Опера". Я хочу поблагодарить наших гостей, которые радовали зрителей. Наш театр — за активную творческую работу, за коммуникации, которые он выстраивает с ведущими театрами России. Желаю нам всем новых ярких творческих проектов и открытий для любимых зрителей Самарской губернии", — министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Наследие-гала "Два века балета" — это три отделения длительностью целых четыре часа, которые пролетели как одно мгновение, полтора десятка номеров, почти все солисты и артисты балетной труппы театра, пять премьер, две из которых Российские, бескрайнее море позитивных эмоций и ярких впечатлений.

В этот вечер самарский зритель впервые увидел:

Цезарь Пуни — Жан-Батист Надо"Маркитантка", па де сисХореография — Артюр Сен-Леон (1844).Возобновление — заслуженная артистка России Наталья Башкирцева (2025)Исполнители: Кати — Софья Туманова, солистка САТОБ, Ганс — Денис Мазанов, солист САТОБ, Артисты САТОБ

Йозеф Дамсе и Кароль Курпиньски"Цыганка", хореографическая миниатюра "Краковянка" — соло Сары КэмпбеллХореография — Фанни Эльслер (1839). Реконструкция — заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)Исполнила: Сара Кэмпбелл — Гульназ Зарипова, САТОБ

Фридрих Бургмюллер.Оркестровка — Александр Троицкий"Хромой бес", хореографическая миниатюра "Качуча" — соло ФлориндыХореография — Фанни Эльслер (1836). Реконструкция — заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)Исполнила: Флоринда — Манаэ Банно, артистка САТОБРоссийские премьеры: Лео Делиб"Сильвия, или нимфа Дианы", па де де Сильвии и АминтыХореография — Хироши Шимада (1956). Постановка и новая хореографическая редакция — заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)Исполнители: Сильвия — Маргарита Шрайнер, ведущая солистка Большого театра, Аминта — Марк Чино, первый солист Большого театраЦезарь Пуни"Конек-горбунок" картина "Прелестный остров"Хореография — Александр Горский (1901). Постановка и новая хореографическая редакция — заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)Исполнители: Конек-горбунок — Искандар Абельгузин, солист САТОБИван — Дмитрий Мамутин, солист САТОБ, Царь-Девица — Екатерина Фатеева, солистка САТОБ, Повелительница нереид — Екатерина Панченко, прима-балерина САТОБ, солисты и артисты САТОБ.

Дирижеры: Андрей Данилов, Алишер Бабаев.

"Гала-концерт — это завершающая точка всего фестиваля. Мы завоевали достойное место на афише нашей страны: к нам приезжают не только зрители из разных городов, но и коллеги, что еще более ответственно. Этот фестиваль показал богатство наследия балетного искусства — мы постарались исполнить высокую миссию, показав незаслуженно забытые шедевры", — заслуженный артист России, руководитель фестиваля "Наследие. Балет" Юрий Бурлака.

Художественный руководитель и идеолог фестиваля "Наследие. Опера. Балет" — Евгений Хохлов.

Напомним, с 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича провел Первый международный фестиваль "Наследие. Опера. Балет", продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича Евгению Хохлову.

В 2025 г. в Самаре прошел первый балетный фестиваль под эгидой "Наследие" и был посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 г., фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В рамках фестиваля состоялось 11 событий. В числе которых Российская премьера "Балеты Императорского двора" — два одноактных балета "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго и "Времена года" Александра Глазунова (проект реализуется при поддержке Президентского фонда. Постановка победителей фестивального проекта "Русский балет навсегда" Благотворительного фонда Илзе Лиепы); круглый стол "Балетное наследие как фактор сохранения идентичности народа" с участием художественного руководства театра, постановщиков, критиков; творческая встреча с народной артисткой России Илзе Лиепа, балет Л.Минкуса "Дон Кихот Ламанчский", балет Л.Минкуса "Баядерка", открытый мастер-класс "тайны терпсихоры" дуэт — репетитор и критик; "Вечер хореографии Бурмейстера": одноактные балеты "Вариации" на музыку Ж.Бизе, "Болеро" М.Ровеля, "Штраусиана" на музыку И.Штрауса; балет П.Чайковского "Лебединое озеро"; балет Б.Асафьева "Бахчисарайский фонтан"; кинолекторий "По страницам истории балета" в Самарской областной научной библиотеке; наследие-гала "Два века балета".