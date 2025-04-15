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В галерее "Заварка" расскажут о деревянном зодчестве Самары

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие дни в галерее "Заварка" пройдут два мероприятия, интересные тем, кто увлечен историей и культурой Самары. Посетителей ждут кураторская экскурсия (12+) и лекция о самарском зодчестве (12+), передает пресс-служба галереи.

Фото: галерея Заварка

В пятницу, 18 апреля, выставка "Город/Деревня: маршрут построен" (12+) завершит свою работу. Этот проект посвящен изучению границ Самары и создан совместно со Школой проектной фотографии.
На закрытии пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке. Она начнется в 18:30. Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическая печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет последняя возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

В субботу, 19 апреля, в 16:00 состоится лекция "Деревянное зодчество Самары" (12+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин. Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.

Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. С момента своего основания наш город многократно перестраивался и обновлялся. Многие произведения прошлого не дошли до нас, а уцелевшие нуждаются в особой охране. На лекции гости узнают о самобытности деревянной архитектуры Самары, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, важности сохранения этого уникального пласта истории города.

Кроме того, Олег Баулин расскажет о достопримечательностях и малоизвестных зданиях Самары. Яркий пример — дом Маштакова, в котором разместился Музей-галерея "Заварка". Это один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары и объект культурного наследия регионального значения.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

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