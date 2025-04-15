В галерее "Заварка" расскажут о деревянном зодчестве Самары

В ближайшие дни в галерее "Заварка" пройдут два мероприятия, интересные тем, кто увлечен историей и культурой Самары. Посетителей ждут кураторская экскурсия (12+) и лекция о самарском зодчестве (12+), передает пресс-служба галереи.
В пятницу, 18 апреля, выставка "Город/Деревня: маршрут построен" (12+) завершит свою работу. Этот проект посвящен изучению границ Самары и создан совместно со Школой проектной фотографии.
На закрытии пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке. Она начнется в 18:30. Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическая печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет последняя возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.
В субботу, 19 апреля, в 16:00 состоится лекция "Деревянное зодчество Самары" (12+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин. Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. С момента своего основания наш город многократно перестраивался и обновлялся. Многие произведения прошлого не дошли до нас, а уцелевшие нуждаются в особой охране. На лекции гости узнают о самобытности деревянной архитектуры Самары, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Кроме того, Олег Баулин расскажет о достопримечательностях и малоизвестных зданиях Самары. Яркий пример — дом Маштакова, в котором разместился Музей-галерея "Заварка". Это один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары и объект культурного наследия регионального значения.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее