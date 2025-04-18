В "СамАрте" пройдет лаборатория "Молодые режиссеры — детям"

С 2 по 8 мая в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) пройдет лаборатория "Молодые режиссеры — детям" (6+).
Лаборатория молодой режиссуры, на которой постановщики за четыре — пять дней создают эскизы спектаклей, проходит в театре "СамАрт" уже в 16 раз. Каждый год объявляется новая тема лаборатории. На этот раз режиссеры вместе с драматургами работают над материалом, адресованным зрителю от шести лет.
Режиссер Радион Букаев (Казань) и драматург Ирина Васьковская (Екатеринбург) сочиняют эскиз спектакля по мотивам английской народной сказки "Дом, который построил Джек" и приглашают зрителей на прогулку в театре. Режиссер Константин Соя и драматург Маргарита Кадацкая (оба — Санкт-Петербург) работают на лаборатории над пьесой для детей "Встретимся на качелях". Режиссер Дмитрий Лимбос и драматург Елизавета Булаева (оба — Москва) сочиняют для лаборатории эскиз-променад по мотивам пьесы Мориса Метерлинка "Синяя птица". Режиссер Ярослав Жевнеров (Москва) и драматург Виктория Костюкевич (Владивосток) представят эскиз спектакля по первой части повести Януша Корчака "Король Матиуш Первый".
В обсуждении работ лаборатории примут участие театральные критики Татьяна Тихоновец (Пермь), Мила Денева (Москва) и театральный журналист и блогер Вячеслав Герасимчук (Москва).
Показы лаборатории пройдут 7 и 8 мая на разных площадках "СамАрта".
Расписание показа эскизов:
7 мая, 14:00 Эскиз-променад по мотивам английской народной детской сказки "Дом, который построил Джек" (6+);
7 мая, 17:00 Малая форма. "Встретимся на качелях" (6+);
8 мая, 14:00 Эскиз-променад по мотивам пьесы Мориса Метерлинка "Синяя птица" (6+);
8 мая, 17:00 Большая форма. По мотивам повести Януша Корчака "Король Матиуш Первый" (6+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.