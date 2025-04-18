В "СамАрте" пройдет лаборатория "Молодые режиссеры — детям"

С 2 по 8 мая в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) пройдет лаборатория "Молодые режиссеры — детям" (6+).

Лаборатория молодой режиссуры, на которой постановщики за четыре — пять дней создают эскизы спектаклей, проходит в театре "СамАрт" уже в 16 раз. Каждый год объявляется новая тема лаборатории. На этот раз режиссеры вместе с драматургами работают над материалом, адресованным зрителю от шести лет.

Режиссер Радион Букаев (Казань) и драматург Ирина Васьковская (Екатеринбург) сочиняют эскиз спектакля по мотивам английской народной сказки "Дом, который построил Джек" и приглашают зрителей на прогулку в театре. Режиссер Константин Соя и драматург Маргарита Кадацкая (оба — Санкт-Петербург) работают на лаборатории над пьесой для детей "Встретимся на качелях". Режиссер Дмитрий Лимбос и драматург Елизавета Булаева (оба — Москва) сочиняют для лаборатории эскиз-променад по мотивам пьесы Мориса Метерлинка "Синяя птица". Режиссер Ярослав Жевнеров (Москва) и драматург Виктория Костюкевич (Владивосток) представят эскиз спектакля по первой части повести Януша Корчака "Король Матиуш Первый".

В обсуждении работ лаборатории примут участие театральные критики Татьяна Тихоновец (Пермь), Мила Денева (Москва) и театральный журналист и блогер Вячеслав Герасимчук (Москва).

Показы лаборатории пройдут 7 и 8 мая на разных площадках "СамАрта".

Расписание показа эскизов:

7 мая, 14:00 Эскиз-променад по мотивам английской народной детской сказки "Дом, который построил Джек" (6+);

7 мая, 17:00 Малая форма. "Встретимся на качелях" (6+);

8 мая, 14:00 Эскиз-променад по мотивам пьесы Мориса Метерлинка "Синяя птица" (6+);

8 мая, 17:00 Большая форма. По мотивам повести Януша Корчака "Король Матиуш Первый" (6+).