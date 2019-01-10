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Футбол Спорт

Александр Шикунов: "Самедов и Ананидзе уже в "Крыльях"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Выступавшие за московский "Спартак" Александр Самедов и Джано Ананидзе стали игроками "Крыльев Советов" и в настоящее время ожидают медобследования. Об этом в интервью championat.com рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

"Оба уже игроки "Крыльев", с их переходами все нормально. Остались технические вопросы вроде подписания бумаг. 13 января они пройдут медобследование, хотя Джано успел сделать это со "Спартаком", и 14-го числа вылетают на сборы в Дубай", — пояснил Шикунов.

Относительно того, что Ананидзе часто получает травмы, топ-менеджер самарского клуба уточнил, что спортсмен выздоровел, сейчас находится в нормальной форме и имеет большое желание играть. "Хочется предоставить ему игровую практику, и он нам поможет. Это игрок высокого уровня. Есть отсутствие фарта с травмами, но ничего страшного. В голландском чемпионате без подготовки он мог сорваться, а у нас Джано имеет два месяца, чтобы набрать форму. Он сказал мне, что ему комфортно работать с Божовичем", — отметил Александр Шикунов.

Джано Ананидзе и еще одного новичка "Крыльев" Антона Зиньковского любители футбола смогут увидеть в связке, "Джано будет "десяткой", а Зиньковский — левее", — пояснил Шикунов.

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