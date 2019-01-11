УФАС: на самарских АЗС темпы роста цен на топливо не превышены

По результатам проверки ФАС установлено, что поставщики топлива на самарские АЗС не превысили допустимые темпы роста розничных цен на дизель и бензин, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как сообщалось ранее, 9 января глава региона Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо.

Решение принято в связи с сообщениями автолюбителей об увеличении с первых чисел января розничных цен на заправках на 1,5-1,8%.

По результатам проверки УФАС, ситуация на рынке топлива в Самарской области складывается следующим образом:

То есть темп превышения цен на начало года не составил больше допустимых 1,7%.

Напомним, в соответствии с протоколом совещания у зампредседателя правительства РФ от 31 октября 2018 г., ПАО "НК Роснефть", ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "Татнефть" и другие вертикально интегрированные компании обязаны не превышать более чем на 1,7% темпы роста розничных цен на реализуемые нефтепродукты с 1 января 2019 года.

Так, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" повысило стоимость на все виды топлива на 1,7%, ООО Татнефть-АЗС-Центр" также повысило стоимость на АИ-92, АИ-95 и ДТ на 1,6%. Минимальное повышение цены у ОАО "Самаранефтепродукт" было на АИ-92 - 1,5%, а максимальное на ДТ - 1,7%.

Цены на заправках АЗС АО "Роза Мира" остались неизменными, сохранились на уровне декабря 2018 года и являются одними из самых низких в Самарской области.