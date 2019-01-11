На Московском шоссе в Самаре фура врезалась в столб

В четверг, 10 января, в 20:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о ДТП, произошедшем на Московском шоссе в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытии на место происшествия сотрудники чрезвычайной службы установили, что произошел наезд транспортного средства на препятствие. Проводились аварийно-спасательные работы. Тем временем очевидцы сообщают в соцсетях, что в районе БКК фура врезалась в столб. ДТП создало препятствие для движения транспортных потоков по Московскому шоссе. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.