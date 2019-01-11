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Хоккей Спорт

Три форварда пополнили тольяттинскую "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" подписал контракты до конца сезона с нападающими Александром Куваевым, Иваном Безруковым и Артемом Артемовым.

Александр Куваев в сезоне 2018/19 выступал за "Ермак" и "Торпедо", за которые в 25 матчах в сумме набрал 6 (3+3) очков.

Иван Безруков в текущем сезоне выступал за "Челмет", где отметился 4 (3+1) очками в 9 матчах.

Артем Артемов в 10 матчах сезона 2018/19 за минское "Динамо" набранными очками не отметился.

Куваев будет выступать под номером 21, Безруков — 46, Артемов — 48.

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