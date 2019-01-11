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ДТП Происшествия

Самарская автомобилистка пострадала, въехав в снежный вал

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 января, в 19:50, в Советском районе Самары участницей ДТП стала 22-летняя девушка, ехавшая на Chevrolet Aveo по проезду Мальцева в направлении ул. Прожекторной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилистка не обеспечила постоянный контроль за движением и врезалась в снежный вал справа.

Водитель получила травмы. На "скорой" ее доставили в больницу, но госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

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