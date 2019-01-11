Самарская автомобилистка пострадала, въехав в снежный вал

В четверг, 10 января, в 19:50, в Советском районе Самары участницей ДТП стала 22-летняя девушка, ехавшая на Chevrolet Aveo по проезду Мальцева в направлении ул. Прожекторной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилистка не обеспечила постоянный контроль за движением и врезалась в снежный вал справа. Водитель получила травмы. На "скорой" ее доставили в больницу, но госпитализация не понадобилась. По факту ДТП ведется проверка.