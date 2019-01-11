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ДТП Происшествия

На ул. Полевой встали трамваи из-за столкнувшихся машин

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 11 января на ул. Полевой, в районе пересечения с пр. Ленина в Самаре "притерлись" и встали на рельсах две легковушки. Из-за этого остановилось движение трамваев по Полевой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал очевидец произошедшего.

Как пояснили транспортники, легковушки столкнулись в районе больницы им. Пирогова в 13:46. В связи с этим трамваи в оба направления встали на участке от ул. Арцыбушевской до пр. Ленина.

С проспекта Ленина трамваи могут ехать вниз по ул. Полевой, через Самарскую площадь, а с ул. Арцыбушевской - вверх по ул. Мичурина.

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