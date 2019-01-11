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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Молоту-Прикамье" - 2:3

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 января, тольяттинская хоккейная "Лада" проиграла пермскому "Молоту-Прикамье" - 2:3.

Впервые с начала сезона в воротах "Лады" с первой минуты не оказалось Александра Скрынника — место в них занял дебютант Сергей Магарилов, перешедший недавно из "Северстали". В атаке также появились новички: Иван Безруков ("Челмет") занял место в звене Константина Майорова. Кроме того, первый матч за "Ладу" проводил Александр Куваев, игравший ранее за "Торпедо" (Усть-Каменогорск). Наконец, вернулся в состав Егор Фатеев, вновь командированный из "Локомотива".

Перед матчем под своды "Лада-Арены" был поднят стяг с фамилией Олега Волкова, отыгравшего в составе "Лады" 16 сезонов, прошедшего с ней путь от середняка первой лиги до двукратного чемпиона страны и обладателя Кубка Европы.

Хозяева активно начали матч и на 9-й минуте Владимир Журавлев открыл счет — 1:0.

Начало второго периода осталось за гостями, забросившими две шайбы кряду. Сначала Михаил Попов в контратаке восстановил равновесие. Затем Александр Дельнов, оставленный без присмотра на пятаке, переправил шайбу в сетку — 1:2.

На 46-й минуте Евгений Грошев забросил свою первую шайбу в ВХЛ: форвард волжан с пятака отправил шайбу в ворота после точной передачи Журавлева — 2:2. После шайбы Сергея Абрамова (2:3) Магарилова в воротах хозяев сменил Скрынник.

После этого с небольшим перерывом "Лада" дважды поиграла в большинстве, но извлечь из этого выгоду не смогла.

За полторы минуты до окончания третьего периода хозяева взяли тайм-аут и заменили голкипера шестым полевым игроком. На последних секундах нескольких сантиметров не хватило Семену Кизимову, чтобы перевести игру в овертайм — после его броска шайба попала в перекладину. 2:3 победа пермяков, выигравших у "Лады" обе игры в сезоне.

"Лада": Магарилов (Скрынник, 48.10); Метлюк — Возовик, Безруков — Майоров — Тимирев; Бердюков — Костромитин (2), Лапин — Мастрюков — Фатеев; Дубинин — Калинин, Куваев — Бондырев — Романов; Ковалев — Усманов, Кизимов — Журавлев — Грошев (2).

"Молот-Прикамье": Анаркулов; Халемин — Кузнецов, Васильев (2) — Волков — Шайхулов; Ерохин — Ельшанский, Дельнов — Абрамов — Андриянов; Синицын — Лысенко, Лебедев — Попов (2) — Тымченко; Никитин — Шикун, Серегин — Тумченко (2) — Сергеенко.

Шайбы забросили:

1:0 Журавлев (Кизимов, Грошев, 08.39)

1:1 Попов (Лысенко, Сергеенко, 23.03)

1:2 Дельнов (Синицын, 24.21)

2:2 Грошев (Кизимов, Журавлев, 45.17)

2:3 Абрамов (Дельнов, Андриянов, 48.10)

Штраф: 4 — 6.

Броски: 45 — 16.

Вбрасывания: 31 — 23.

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