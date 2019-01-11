ЦСК ВВС разгромил "Ижсталь" - 9:0

В пятницу, 11 января, самарский ХК ЦСК ВВС сыграл с "Ижсталью".

Самарцы разгромили на своем льду гостей из Ижевска - 9:0. Это пятая победа ЦСК ВВС подряд.

Следующая игра самарского клуба состоится на выезде - в Пензе, 18 января.