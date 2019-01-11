ЦСК ВВС разгромил "Ижсталь" - 9:0

В пятницу, 11 января, самарский ХК ЦСК ВВС сыграл с "Ижсталью".
Самарцы разгромили на своем льду гостей из Ижевска - 9:0. Это пятая победа ЦСК ВВС подряд.
Следующая игра самарского клуба состоится на выезде - в Пензе, 18 января.
В пятницу, 11 января, самарский ХК ЦСК ВВС сыграл с "Ижсталью".
Самарцы разгромили на своем льду гостей из Ижевска - 9:0. Это пятая победа ЦСК ВВС подряд.
Следующая игра самарского клуба состоится на выезде - в Пензе, 18 января.
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