На жителя Безенчука заведено уголовное за повторное вождение в нетрезвом виде

Инспекторы ДПС на ул. Чапаева пос. Безенчук остановили автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При беседе с водителем полицейские обратили внимание на то, что от 32-летнего мужчины исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, на что он согласился.

В результате проведенной экспертизы был установлен факт нахождения водителя в состоянии опьянения: наличие алкоголя в крови мужчины составило 0,420 мг/л. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

Полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При проверке на базе данных АИПС установлено, что в 2016 г. местный житель был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 7 месяцев.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находился дома, где распивал спиртные напитки, после чего сел за руль, чтобы доехать к приятелю. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".