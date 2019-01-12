Водитель иномарки сбил подростка на ул. Чекистов в Самаре

В пятницу, 11 января, в Кировском районе Самары участником ДТП стал 32-летний водитель автомобиля Hyundai NF, ехавший в 17:10 по ул. Чекистов со стороны ул. Транзитной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути напротив дома № 122 по ул. Чекистов он сбил 15-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.