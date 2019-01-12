16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП в Самаре пострадала автоледи, выехавшая на перекресток на запрещающий сигнал светофора Водитель иномарки сбил подростка на ул. Чекистов в Самаре В Самаре на ул. Ново-Садовой мужчина попал под колеса маршрутного автобуса На жителя Безенчука заведено уголовное за повторное вождение в нетрезвом виде Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и Porsche Cayenne

ДТП Происшествия

Водитель иномарки сбил подростка на ул. Чекистов в Самаре

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати

В пятницу, 11 января, в Кировском районе Самары участником ДТП стал 32-летний водитель автомобиля Hyundai NF, ехавший в 17:10 по ул. Чекистов со стороны ул. Транзитной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути напротив дома № 122 по ул. Чекистов он сбил 15-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3