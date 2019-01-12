В Саратовской области в ДТП с самарским грузовиком пострадали четыре человека

В субботу, 12 января, ночью в Хвалынском районе Саратовской области на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись УАЗ "Патриот" и грузовик Isuzu с самарскими номерами, пишет saratov24.tv.

По словам сотрудников службы спасения, в результате ДТП пострадали четыре человека. Все они находились в салоне внедорожника. Водитель УАЗа и трое его пассажиров получили различные травмы. Раненых увезли в больницу. Их осмотрели врачи, а затем назначили амбулаторное лечение.

Из-за удара, кабина грузовика оказалась искореженной. Выбраться водитель самостоятельно не смог. Спасатели разрезали кузов с помощью специальных инструментов.

По словам патрульных, правила нарушил водитель джипа. 26-летний мужчина выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб.