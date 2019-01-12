16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Саратовской области в ДТП с самарским грузовиком пострадали четыре человека В Тольятти при столкновении с пассажирским автобусом пострадал водитель легковушки В ДТП в Самаре пострадала автоледи, выехавшая на перекресток на запрещающий сигнал светофора Водитель иномарки сбил подростка на ул. Чекистов в Самаре В Самаре на ул. Ново-Садовой мужчина попал под колеса маршрутного автобуса

ДТП Происшествия

В Саратовской области в ДТП с самарским грузовиком пострадали четыре человека

САРАТОВ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 29
Версия для печати

В субботу, 12 января, ночью в Хвалынском районе Саратовской области на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись УАЗ "Патриот" и грузовик Isuzu с самарскими номерами, пишет saratov24.tv.

По словам сотрудников службы спасения, в результате ДТП пострадали четыре человека. Все они находились в салоне внедорожника. Водитель УАЗа и трое его пассажиров получили различные травмы. Раненых увезли в больницу. Их осмотрели врачи, а затем назначили амбулаторное лечение.

Из-за удара, кабина грузовика оказалась искореженной. Выбраться водитель самостоятельно не смог. Спасатели разрезали кузов с помощью специальных инструментов.

По словам патрульных, правила нарушил водитель джипа. 26-летний мужчина выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3