ВК "Нова" уступил "Белогорью" - 0:3

В субботу, 12 января, ВК "Нова" в матче 14 тура чемпионата российской суперлиги уступил команде из Белгорода - "Белогорье" - 0:3.

Первая партия прошла в абсолютно равной борьбе. У Белгорода активнее других выглядели канадский и сербский легионеры. У "Новы" яркий лидер Федор Воронков. Лишь в концовке гости сумели дожать волжан 25-23.

Во второй партии поначалу игра шла на равных. Но постепенно гости захватили инициативу и довели партию до победы 25-20. Третья партия завершилась со счетом 25:23. Победа гостей - 0:3.