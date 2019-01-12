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ВК "Нова" уступил "Белогорью" - 0:3

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 января, ВК "Нова" в матче 14 тура чемпионата российской суперлиги уступил команде из Белгорода - "Белогорье" - 0:3.

Первая партия прошла в абсолютно равной борьбе. У Белгорода активнее других выглядели канадский и сербский легионеры. У "Новы" яркий лидер Федор Воронков. Лишь в концовке гости сумели дожать волжан 25-23. 

Во второй партии поначалу игра шла на равных. Но постепенно гости захватили инициативу и довели партию до победы 25-20. Третья партия завершилась со счетом 25:23. Победа гостей - 0:3. 

 

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