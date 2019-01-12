Из-за ДТП с семью машинами на ул. Пензенской в Самаре больше двух часов стояли трамваи

В субботу, 12 января, в 16:44 в Самаре на ул. Пензенской в Железнодорожном районе произошло столкновение семи транспортных средств, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали шесть сотрудников чрезвычайной службы. Проводились аварийно-спасательные работы.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в ДТП пострадали два человека. Они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.

В транспортных службах Самары в свою очередь уточняют, что из-за ДТП трамваи на ул. Пензенской встали в оба направления в 16:39. И движение трамваев возобновилось только в 18:51. Общий простой составил два часа 12 минут.