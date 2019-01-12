Из-за сработавшей пожарной сигнализации из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 300 человек

В субботу, 12 января, в 19:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в самарском ТЦ "Парк Хаус", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, к указанному ТЦ сразу выехали огнеборцы. На месте сотрудники МЧС установили, что пожарная сигнализация сработала на третьем этаже в районе контактного зоопарка, в связи с чем из здания было эвакуировано 300 человек.

При осмотре здания сотрудники МЧС не нашли каких-либо очагов возгорания и задымления. Так как угроза людям отсутствовала, пожарные уехали.