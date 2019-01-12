16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за сработавшей пожарной сигнализации из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 300 человек Прекращено уголовное дело о гибели самарца при взрыве в коттедже В Большечерниговском районе поезд протаранил легковушку на переезде В Тольятти разыскивают пропавшего подростка В Курумоче совершил аварийную посадку рейс Дубай - Самара

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из-за сработавшей пожарной сигнализации из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 300 человек

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати

В субботу, 12 января, в 19:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в самарском ТЦ "Парк Хаус", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, к указанному ТЦ сразу выехали огнеборцы. На месте сотрудники МЧС установили, что пожарная сигнализация сработала на третьем этаже в районе контактного зоопарка, в связи с чем из здания было эвакуировано 300 человек.

При осмотре здания сотрудники МЧС не нашли каких-либо очагов возгорания и задымления. Так как угроза людям отсутствовала, пожарные уехали.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3