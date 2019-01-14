Самарский шпажист Павел Сухов завоевал золото этапа Кубка мира

Самарец Павел Сухов, выступавший за сборную России на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге, стал обладателем золота командного турнира, сообщает министерство спорта Самарской области. Соревнования проходили в немецком городе Хайденхайм.
Российские шпажисты (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос) оказались сильнее оппонентов из Великобритании — 45:29, Казахстана — 45:40 и США — 44:34. В полуфинале в упорной борьбе были обыграны итальянцы — 45:44.
В финале российские спортсмены встречались с командой Венгрии и выиграли со счетом — 35:30.