Самарский шпажист Павел Сухов завоевал золото этапа Кубка мира

Самарец Павел Сухов, выступавший за сборную России на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге, стал обладателем золота командного турнира, сообщает министерство спорта Самарской области. Соревнования проходили в немецком городе Хайденхайм.

Фото: Министерство спорта Самарской области