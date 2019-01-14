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Олимпийские Спорт

Самарский шпажист Павел Сухов завоевал золото этапа Кубка мира

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Павел Сухов, выступавший за сборную России на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге, стал обладателем золота командного турнира, сообщает министерство спорта Самарской области. Соревнования проходили в немецком городе Хайденхайм.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Российские шпажисты (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос) оказались сильнее оппонентов из Великобритании — 45:29, Казахстана — 45:40 и США — 44:34. В полуфинале в упорной борьбе были обыграны итальянцы — 45:44.

В финале российские спортсмены встречались с командой Венгрии и выиграли со счетом — 35:30.

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