Дерево упало на припаркованные машины в Самаре

В Самаре дерево упало на припаркованные машины, сообщает tltonline.ru.
Инцидент произошел на ул. Стара-Загора, 251. В результате оказались повреждены несколько припаркованных автомобилей, а также перегородило проезд.
В Самаре дерево упало на припаркованные машины, сообщает tltonline.ru.
Инцидент произошел на ул. Стара-Загора, 251. В результате оказались повреждены несколько припаркованных автомобилей, а также перегородило проезд.
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