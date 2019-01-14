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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Дерево упало на припаркованные машины в Самаре

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре дерево упало на припаркованные машины, сообщает tltonline.ru.

Инцидент произошел на ул. Стара-Загора, 251. В результате оказались повреждены несколько припаркованных автомобилей, а также перегородило проезд.

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