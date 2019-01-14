ХК "Лада" пополнили два нападающих

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты до конца сезона с форвардами Николаем Владимировым и Андреем Сигаревым.

Воспитанник тольяттинского хоккея Николай Владимиров (1994) с 2011 по 2013 гг. играл за "Ладью" и "Ладу" (2 сезона, 43 игры, 6(3+3) очков, 8 минут штрафа), после чего играл за "Барс" и "Ирбис" (обе — Казань), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Балашиха), "Дизель" (Пенза), "Спутник" (Нижний Тагил). В нынешнем сезоне Николай защищал цвета ХК "Саров" и в 34 играх набрал 15(7+8) очков, 28 минут штрафа при показателе полезности "-8".

Другой нападающий — Андрей Сигарев (1993) в 2008–2010 гг. играл за "Ладу-2" и "Ладью". В дальнейшем хоккеист выступал за "Сибирских Снайперов" (Новосибирск), "Филадельфию Революшн" (EJHL), "Дизель" (Пенза), СКА-1946, "СКА-Неву" и СКА (все — Санкт-Петербург), "Адмирал" (Владивосток), "Локомотив" (Ярославль), ХК "Рязань", "Сибирь" (Новосибирская обл.) и "Металлург" (Новокузнецк). В нынешнем сезоне Андрей сыграл по одному матчу за "Сибирь" (показатель полезности "-1") и новокузнецкий "Металлург" (2 минуты штрафа).