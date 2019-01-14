В "Волгаре" ведут маршрутные наблюдения за качеством воздуха

С января 2019 г. организованы маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории микрорайона "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары.

Эта работа проводится по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с неоднократными обращениями жителей.

Отбор проб воздуха и их анализ производит аккредитованная лаборатория подведомственного минлесхозу Самарской области ГБУ СО "Природоохранный центр" по заказу администрации города.

Так, 14 января, в 00:00, на ул. Осетинской взяли пробы при южном ветре. При анализе этих проб не нашли превышений предельно-допустимых концентраций по семи ингредиентам, характерным для выбросов промышленных и коммунальных предприятий, в том числе очистных сооружений канализации. Качество воздуха соответствовало гигиеническим нормативам.

Вечерние и ночные наблюдения в "Волгаре" будут продолжены. Населению расскажут об их результатах в СМИ. Если обнаружатся факты загрязнения воздуха, информацию оперативно направят в уполномоченные органы надзора для анализа и принятия решения.