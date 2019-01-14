16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Волгаре" ведут маршрутные наблюдения за качеством воздуха Самарец пожаловался Александру Хинштейну на незаконный сброс снега на Московском шоссе Морозы отпустят Самарскую область к выходным Переход парка 60-летия Советской власти в частные руки проверит прокуратура Фирма, занимавшаяся вывозом мусора в Богатом, нанесла экологии ущерб на 106 млн рублей

Экология Общество

В "Волгаре" ведут маршрутные наблюдения за качеством воздуха

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

С января 2019 г. организованы маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории микрорайона "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары.

Фото: Архив «ВН»

Эта работа проводится по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с неоднократными обращениями жителей.

Отбор проб воздуха и их анализ производит аккредитованная лаборатория подведомственного минлесхозу Самарской области ГБУ СО "Природоохранный центр" по заказу администрации города.

Так, 14 января, в 00:00, на ул. Осетинской взяли пробы при южном ветре. При анализе этих проб не нашли превышений предельно-допустимых концентраций по семи ингредиентам, характерным для выбросов промышленных и коммунальных предприятий, в том числе очистных сооружений канализации. Качество воздуха соответствовало гигиеническим нормативам.

Вечерние и ночные наблюдения в "Волгаре" будут продолжены. Населению расскажут об их результатах в СМИ. Если обнаружатся факты загрязнения воздуха, информацию оперативно направят в уполномоченные органы надзора для анализа и принятия решения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3