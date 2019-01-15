Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг Australian Open

Уроженка Самарской области Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она проиграла швейцарке Тиме Бачински со счетом 3:6, 0:6, пишет championat.com.

Продолжительность поединка составила 55 минут. Дарья ни разу не подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 2 эйса, 17 виннеров и 13 неточностей.

За выход в третий круг Бачински поспорит с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q).