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Футбол Спорт

Банк "Солидарность" и "Крылья Советов" подписали соглашение о партнерстве

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 января, на базе "Крыльев Советов" состоялось подписание партнерского соглашения между клубом и коммерческим банком "Солидарность".

Со стороны клуба подпись под контрактом поставил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. Со стороны партнеров соглашение подписал вице-президент банка "Солидарность" Сергей Андросов.

"Приятно, что финансовый год мы начали с подписания взаимовыгодного соглашения с уважаемым и крепким банковским брендом. Клуб получил надежного официального партнера, а банк "Солидарность", в свою очередь, уникальную площадку для продвижения в Самарской области и по всей стране. Отдельно отмечу, что логотип бренда будет размещен на игровой форме "Крыльев" в весенней части РПЛ", – отметил Игорь Поваров.

"Очень довольны, что принято решение о сотрудничестве с футбольным клубом "Крылья Советов" – командой, которую поддерживает огромная армия болельщиков не только в регионе, но и по всей России. Сейчас мы готовим совместные проекты для самарских болельщиков. Подробности озвучим в ближайшее время", – подчеркнул Сергей Андросов.

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