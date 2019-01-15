Банк "Солидарность" и "Крылья Советов" подписали соглашение о партнерстве

В понедельник, 14 января, на базе "Крыльев Советов" состоялось подписание партнерского соглашения между клубом и коммерческим банком "Солидарность".

Со стороны клуба подпись под контрактом поставил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. Со стороны партнеров соглашение подписал вице-президент банка "Солидарность" Сергей Андросов.

"Приятно, что финансовый год мы начали с подписания взаимовыгодного соглашения с уважаемым и крепким банковским брендом. Клуб получил надежного официального партнера, а банк "Солидарность", в свою очередь, уникальную площадку для продвижения в Самарской области и по всей стране. Отдельно отмечу, что логотип бренда будет размещен на игровой форме "Крыльев" в весенней части РПЛ", – отметил Игорь Поваров.

"Очень довольны, что принято решение о сотрудничестве с футбольным клубом "Крылья Советов" – командой, которую поддерживает огромная армия болельщиков не только в регионе, но и по всей России. Сейчас мы готовим совместные проекты для самарских болельщиков. Подробности озвучим в ближайшее время", – подчеркнул Сергей Андросов.