В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой на ул. Ново-Садовой

Во вторник, 15 января, примерно в 14:45, на ул. Ново-Садовой в Самаре столкнулись легковой автомобиль и трамвай маршрута №22. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.

По предварительным данным, на ул. Ново-Садовой, между улицами Ново-Вокзальной и Аминева, легковушка выезжала из двора справа и врезалась в вагон. Из-за ДТП движение трамваев в направлении "из города" встало.

Очевидцы происшествия сообщали в соцсетях, что в аварию попал легковой автомобиль, предположительно, ВАЗ-2110. После удара его зажало между правым бортом вагона и снежным валом справа.

По предварительной версии транспортников, в аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Какие у них травмы, не известно.

Также транспортники уточнили, что движение трамваев восстановили в 16:00, простой составил более часа.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники ГИБДД и "скорая". Обстоятельства ДТП устанавливаются.