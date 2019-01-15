В Смышляевке более 20 человек тушили крупный пожар в автосервисе

Во вторник, 15 января, около 12:47, на 6-й линии СДТ "Дружба" в пос. Смышляевка Волжского района загорелся автосервис. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил 300 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовал 21 человек, пожар удалось ликвидировать в 13:47. Как уточнили в МЧС, во время пожара никто не пострадал. Находившиеся в здании машины успели выкатить на улицу сотрудники сервиса. В итоге от огня пострадало только здание. Причина пожара и ущерб устанавливаются.