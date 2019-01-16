Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг соревнований в Мельбурне

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс (9) – 3:6, 6:3, 6:3, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час и 48 минут. На счету Анастасии 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У ее соперницы 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка из 4.

В третьем круге россиянка встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая в двух сетах обыграла Анетт Контавейт (20) из Эстонии — 6:3, 6:3.