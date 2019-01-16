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Хоккей Спорт

Состав хоккейной "Лады" пополнили два защитника

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состав "Лады" пополнили защитники Роман Дюков и Евгений Курбатов, сообщает пресс-служба клуба.

Дюков в 2016 и 2018 гг. в составе сборной Беларуси принял участие в чемпионатах мира. За свою карьеру хоккеист играл за "Юность", МХК "Юность" и "Динамо" (все — Минск), "Сарыарку" (Караганда).

В нынешнем сезоне Роман в 27 играх за усть-каменогорское "Торпедо" набрал 5(0+5) очков, 88 минут штрафа при показателе полезности "-4".

Курбатов в 2008 г. стал чемпионом мира среди молодежи. За свою карьеру воспитанник омского "Авангарда" помимо родной команды поиграл за "Газовик" (Тюмень), столичные "Красную Армию" и ЦСКА, ТХК (Тверь), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Амур" (Хабаровск), "Торпедо" (Нижний Новгород), ХК "Саров".

В текущем сезоне Евгений играл за клуб второй словацкой лиги "Дукла" (Михаловце) — 5 игр, 1 заброшенная шайба, 4 минуты штрафа при показателе полезности "+1".

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