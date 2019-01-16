Самарец Александр Лифанов выиграл всероссийский турнир по современному пятиборью

В Москве состоялся всероссийский турнир по современному пятиборью — первый старт сезона. Победу одержал самарец Александр Лифанов.

Лифанов выиграл первый вид — фехтование (29 боев при 6 поражениях). В верховой езде он допустил несколько ошибок, потеряв лидерство. В решающем забеге Лифанов отставал от соперника из Москвы на 4 секунды. Самарский пятиборец смог не только догнать соперника, но и опередить его.

В командном первенстве Самарская область (Лифанов, Дмитрий Лукач, Андрей Васильев, Артём Кабанов) заняла второе место.