В Самарской области снегом завалило участок трассы М-5 "Урал"

На территории Самарской области временно ограничено движение для всех видов транспортных средств с 97 км по 129 км автодороги М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу), сообщает ГУ МЧС России.

По уточненным данным, движение приостановлено от поворота на пос. Первокоммунарский Алексеевского района до села Старая Таволжанка Борского района.

Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км. Организован объездной путь через село Богатое на 97 км и 129 км.

Организована работа 4-х стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 375 человек — на 74 км автодороги М-5 "Урал" в кафе "Степное"; на 143 км — гостиница "Здоровый сон" ИП Синютина, всего на 40 человек.

Следующий пункт расположен в селе Старая Таволжанка 200 м от автодороги — СДК, вместимость 100 человек и в селе Заплавное в кафе "Золотое кольцо", вместимостью 220 человек.

Для проведения расчистки участка автодороги привлечено 22 человека, 21 ед. техники, ведется регулировка движения. Оперативными группами местных пожарно-спасательных подразделений проводится патрулирование данного участка автодороги.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.