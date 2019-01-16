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ДТП Происшествия

В Тольятти под колесами легковушки скончался лежавший на дороге мужчина

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 января, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с трагическими последствиями. Его участником стал 33-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 03:05 по дороге "Тольятти - Ягодное - Подстепки" со стороны Приморского бульвара в направлении с. Подстепки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на первом километре трассы, в районе дома 31А/1 по ул. Полевой он наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. В результате ДТП пострадавший погиб. Данные о его личности устанавливаются.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции огородили место аварии и занялись выяснением обстоятельств случившегося. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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