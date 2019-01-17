"Ладья" в овертайме уступила "Белым медведям" - 3:4

В среду, 16 января, очередным соперником "Ладьи" стали "Белые Медведи", которые до этой встречи выиграли 8 матчей кряду, заметно улучшив свое турнирное положение.
На 8-й минуте нападающий "Ладьи" Никита Огнев открыл счет, добив шайбу после собственного броска — 0:1. В концовке периода Семен Журавлев броском с острого угла реализовал большинство, увеличив счет (0:2).
На 34-й минуте Константин Лукин с пятака отыграл одну шайбу — 1:2.
На 53-й минуте уральцы отыгрались после броска Григория Несветаева (2:2). А на 56-й минуте Владислав Кулиев вывел хозяев вперед, реализовав большинство (3:2). Для того, чтобы отыграться, "Ладье" понадобилось всего 13 секунд — Огнев оформил дубль (3:3).
На 58-й минуте Данил Зиновьев мог принести победу уральцам, но после его броска шайба попала в штангу.
Судьба встречи решилась в овертайме. Победу "Белым Медведям" на последней минуте принес Платон Попов — 4:3.
18 января команды сыграют еще раз.
"Белые Медведи": Шаров; Костарев — Мякишев; Шабанов — Несветаев (2) — Зиновьев; Тертышный — Кирпичников; Кулиев — Мансуров (2) — Кошурников (2); Гатиятулин — Ясинский, Ширяев — Попов — Кобяков; Шушарин — Кузык; Аксенов — Фильчаков — Лукин.
"Ладья": Забродин; Валиуллов — Добродум (2), Гришаков (2) — Журавлев — Алексеев; Костенко –Петров, Кухарев — Николенко (2) — Кротов; Габдрахманов — Полевщиков, Огнев (2) — Башлаев -Зинатуллин; Пьянов — Веремьев, Рангаев — Торопов — Стешенко.
Шайбы забросили:
0:1 Огнев (Зинатуллин, Башлаев, 07.59)
0:2 Журавлев (Алексеев, Добродум, 18.20, бол.)
1:2 Лукин (Фильчаков, 33.33)
2:2 Несветаев (Мякишев, 52.32)
3:2 Кулиев (Мансуров, Кирпичников, 55.16, бол.)
3:3 Огнев (Зинатуллин, Башлаев, 55.29)
4:3 Попов (Лукин, 64.18)
Штраф: 6 — 8.
Броски: 8 — 12.
Блокированные броски: 30 — 21.
Вбрасывания: 30 — 21.
Силовые приемы: 19 — 6.