"Ладья" в овертайме уступила "Белым медведям" - 3:4

В среду, 16 января, очередным соперником "Ладьи" стали "Белые Медведи", которые до этой встречи выиграли 8 матчей кряду, заметно улучшив свое турнирное положение.

На 8-й минуте нападающий "Ладьи" Никита Огнев открыл счет, добив шайбу после собственного броска — 0:1. В концовке периода Семен Журавлев броском с острого угла реализовал большинство, увеличив счет (0:2).

На 34-й минуте Константин Лукин с пятака отыграл одну шайбу — 1:2.

На 53-й минуте уральцы отыгрались после броска Григория Несветаева (2:2). А на 56-й минуте Владислав Кулиев вывел хозяев вперед, реализовав большинство (3:2). Для того, чтобы отыграться, "Ладье" понадобилось всего 13 секунд — Огнев оформил дубль (3:3).

На 58-й минуте Данил Зиновьев мог принести победу уральцам, но после его броска шайба попала в штангу.

Судьба встречи решилась в овертайме. Победу "Белым Медведям" на последней минуте принес Платон Попов — 4:3.

18 января команды сыграют еще раз.