На остановки Самары вернулись кроссворды, приводящие в бешенство

На остановках Самары вновь появились "неразгадываемые" кроссворды от Антона Ольшванга.

Событие проходит в рамках международной программы "Улица как музей - музей как улица", стартовавшей в 1998 году Самаре. Тогда кроссворды Ольшванга появились на самарских остановках впервые. Как отмечали некоторые СМИ, "пассажиры приходили в бешенство, пытаясь ответить на вопросы".

Акция продлится до 31 января.

Сейчас один из таких кроссвордов можно попробовать разгадать у остановки на ул. Полевой рядом с больницей Пирогова. В нем представлены следующие задания:

По горизонтали:

1. Незаметно склеенная посуда. 6. Сюрприз, известный заранее. 7. Человек, опоздавший на поезд или самолет. 9. Старое насекомое. 11. Минута, оставшаяся до встречи. 12. Квартира с большим количеством мебели. 13 Неуслышанный будильник. 20. Разросшаяся крапива. 21. Выросшие ноги. 22. Вовремя спрятанный предмет. 23. Незнакомое слово. 24. Стул, крутящийся только по часовой стрелке. 26. Двести граммов сыра. 30. Неприятная телепередача. 31. Мерный, повторяющийся звук. 32. Платье подруги. 33. Минимальный суверенитет. 34. Забытый в холодильнике продукт. 35. Любимая работа, выполняемая каждый день.

По вертикали:

2. Действие, стимулирующее принятие решения. 3. Стертые обои. 4. Легкое нарушение в дорожном движении. 5. Мнение со стороны. 8. Чувство социального неравенства. 10. Чистая, но непрозрачная вода. 14. Одетый наизнанку свитер. 15. Научное открытие без эмоциональной окраски. 16. Тупая сторона ножа. 17. Следы от чернил в кармане. 18. Пыль в недоступных местах. 19. Старое одеяло. 25. Пустая катушка. 27. Хорошая привычка. 28. Опыт в стихосложении. 29. Абсолютная материальная ценность.

Адреса остальных остановок в кроссвордами: