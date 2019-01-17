16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Куйбышева с крыши дома сошла снежная лавина Избиение школьницы учителем проверят на уголовный состав Открыто движение по участку трассы М-5, который вчера завалило снегом В соцсети попало видео избиения тольяттинской школьницы преподавателем В Самарской области снегом завалило участок трассы М-5 "Урал"

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре на ул. Куйбышева с крыши дома сошла снежная лавина

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати

Во вторник, 15 января, на ул. Куйбышева с крыши дома №113 на тротуар и проезжую часть сошла большая масса снега. Видео происшедшего, которое записал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей, попало в Интернет.

В Twitter происшедшее прокомментировал глава Самарского района Роман Радюков. "Действительно произошел сход снега со здания Куйбышева 113. Пострадавших нет. Дом находится под управлением МП "Жилсервис". По предварительной информации 15.01.19 производилась очистка. Причины выясняем", - написал Роман Радюков.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3