В Самаре на ул. Куйбышева с крыши дома сошла снежная лавина

Во вторник, 15 января, на ул. Куйбышева с крыши дома №113 на тротуар и проезжую часть сошла большая масса снега. Видео происшедшего, которое записал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей, попало в Интернет.

В Twitter происшедшее прокомментировал глава Самарского района Роман Радюков. "Действительно произошел сход снега со здания Куйбышева 113. Пострадавших нет. Дом находится под управлением МП "Жилсервис". По предварительной информации 15.01.19 производилась очистка. Причины выясняем", - написал Роман Радюков.