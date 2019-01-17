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Здравоохранение Общество

За неделю гриппом заболели 3,5 тыс. самарцев

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГ НЬЮС.
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С 7 января по 13 января в Самарской области зарегистрировано 6,5 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 3,5 тыс. случаев.

Против гриппа привито 1,6 млн человек, что составляет почти половину численности населения области, из них 430,9 тыс. детей и 8,9 тыс. беременных, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Также при обследовании 33 человек с клиническими проявлениями ОРВИ выделялись вирусы гриппа А (Н1N1-2009), гриппа В, парагриппа и аденовирусы.

По сообщению ведомства, в целом по состоянию на 16 января заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется на неэпидемическом уровне.

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