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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова проиграли в первом круге Australian Open в паре

МЕЛЬБУРН. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, пишет championat.com.

На старте соревнований они в трех партиях проиграли китаянке Хань Синьюнь и хорватке Дарии Юрак со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту.

Павлюченкова и Севастова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг Хань Синьюнь и Юрак поспорят с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович, посеянными под вторым номером.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

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