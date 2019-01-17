Под Сызранью автовоз с иномарками съехал в кювет

В первой половине дня 17 января на трассе М-5 в Сызранском районе, неподалеку от с. Печерское, съехал в кювет и свалился набок автовоз с иномарками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, авария произошла в результате заноса.

Как сообщили в областной полиции, в ДТП никто не пострадал, но было повреждено несколько машин, перевозившихся на автовозе, в частности, марки Renault.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД огородили место аварии и начали устанавливать обстоятельства случившегося. По факту аварии ведется проверка.