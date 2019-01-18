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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open

МЕЛЬБУРН. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счетом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час, пишет championat.com.

Анастасия дважды подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 8 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 4 эйса, 18 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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