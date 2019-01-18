"Татьянин день" в Историческом парке "Россия – Моя история"

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове, когда совершается память раннехристианской мученицы Татьяны Римской. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, "Татьянин день" стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.

В мультимедийном парке "Россия — Моя история" 25 января 2019 г. студенты, а также преподаватели, родители и все желающие, смогут бесплатно посетить спектакль "Глаголом жжем сердца людей". В 14:00 в премьеру представит театр "Счастливый случай", режиссер — заслуженный артист России, Народный артист Самарской области Олег Белов.

В 15:00 состоится увлекательный молодежный квест "Музейный экстрим". Игра перенесет участников в эпоху ХХ века, участники познакомятся с пионерами и октябрятами, "поработают" на советском конвейере — смогут собрать интерактивную модель техники и оружия, стоявших на вооружении Красной Армии, примут участие в советском флэшмобе. Каждый игрок получит диплом участника, а три команды победителей — призы от партнеров проекта. Стоимость билета 300 рублей.