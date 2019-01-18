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В локомотивном депо "Самара" сошел с рельсов тепловоз

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 января, Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи со сходом первой колесной пары тепловоза ТЭП-10 № 378 на первом тракционном пути локомотивного депо "Самара", сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным представителя прокуратуры, инцидент произошел 14 января, в 15:12, на стрелочном переводе с ручным приводом № 234. Тепловозом управляла локомотивная бригада Саратовского эксплуатационного депо.

"Как показала прокурорская проверка, предварительной причиной схода послужила невнимательность со стороны помощника машиниста, — пояснила Юлия Макова. — Работы по подъему локомотива проведены в течение трех часов после схода. Пострадавших нет, задержек движения поездов не последовало, повреждений пути и локомотива также нет".

На место происшествия выезжал Куйбышевский транспортный прокурор и следственная группа. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

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