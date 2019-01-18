В пос. Мехзавод пострадала пассажирка автобуса, с которым столкнулась легковушка

В четверг, 17 января, в 20:20, в пос. Мехзавод Красноглинского района произошло ДТП с участием 41-летнего водителя Kia Spectra, ехавшего во дворе квартала № 10 со стороны ст. Козелковская в направлении дублера Московского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, выезжая на дублер Московского шоссе, который являлся главной дорогой, он не уступил путь автобусу Hyundai County маршрута № 96 с пассажирами под управлением 39-летнего мужчины.

В аварии пострадала 20-летняя пассажирка автобуса, находившаяся на сиденье в задней части салона автобуса. Ее госпитализировали.

Сотрудники госавтоинспекции оградили место аварии, оказали помощь людям и стали выяснять обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.