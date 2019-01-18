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Губернатор Власть и политика

Сироты и одинокие пенсионеры получат льготы на вывоз мусора

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области утверждена льготнуя систему расчета оплаты за обращение с ТКО для сирот и одиноких пенсионеров. Об этом глава региона Дмитрий Азаров рассказал в пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции.

По его словам, чтобы уменьшить нагрузки на социально незащищенные слои населения, было принято решение при начислении платы за услуги по обращению с ТКО применять понижающий коэффициент 0,7 для сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 года и одиноко проживающих пенсионеров.

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