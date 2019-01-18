В Самарском цирке стартует новое шоу "Королевские тигры Суматры"

С 27 января посетители Самарского цирка смогут увидеть представление "Королевские тигры Суматры".

В программе шоу: белоснежные японские шпицы , высшая школа конного мастерства, перуанские говорящие попугаи. Под купоплом цирка выступят гимнасты, эквилибрист "Император", жонглеры, канатоходцы. Развлечет гостей клоунский дуэт "Стелла и Арто". Гвоздем программы станут

— 12 тигров с острова Суматра, под руководством легендарного дрессировщика, Народного артиста России — Николая Павленко.

Стоимость билетов от 500 руб. и выше в зависимости от ряда и сектора. Дети до четырех лет смогут посмотреть представление бесплатно.

Получить подробную информацию, а так же приобрести билеты онлайн можно на сайте https://www.circus-samara.ru.