Обвиняемых в серии ограблений банков будут судить присяжные

В пятницу, 18 января, в Самарском областном суде собрались стороны по уголовному делу трех мужчин, обвиняемых в серии ограблении банков и убийстве охранника.

Так как подсудимый Дмитрий Климов запросил суда присяжных, то предполагалось выбрать коллегию заседателей. По словам пресс-секретаря суда Татьяны Грачевой, перед новым годом было направлено приглашение 25 гражданам, входящим в список кандидатов. Однако к назначенному времени в суд явились только трое, и процедура не состоялась.

Теперь будут вновь разосланы приглашения, и выбор коллегии может состояться не ранее чем через две недели.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят 40-летний Виктор Самсонов, 37-летний Дмитрий Климов и 33-летний Александр Шураев. Все трое - местные жители. В общей сложности, по версии следствия, ими было похищено почти 15 млн рублей.

Первое ограбление датируется августом 2016 г., последнее, обернувшееся убийством 69-летнего охранника, - сентябрем 2017 года.

Убийство вменяется индивидуальному предпринимателю Виктору Самсонову. Также его обвиняют в семи разбоях. В начале следствия Самсонов свою вину признал частично и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Он настаивал на том, что выстрел в охранника произошел из-за того, что мужчина ударил Самсонова по руке, в которой было оружие.

Однако, по словам его адвоката Сергея Горбачева, на данный момент это соглашение в одностороннем порядке расторгнуто прокуратурой, которая не поставила их в известность о причине этого решения.

Шесть разбойных нападений вменяют Дмитрию Климову, который своей вины категорически не признает и утверждает, что Самсонов его просто оговорил.

Третий подсудимый Александр Шуваев, по версии предварительного следствия, виновен только в том, что снабдил грабителей оружием. По мнению его адвоката Владимира Красногорского, его подзащитный - просто любитель всякого рода оружия, как многие мужчины. Пистолет он якобы продал своему единоутробному брату Самсонову, не подозревая, как его будут использовать. Шуваев полностью признает свою вину в незаконном обороте оружия и раскаивается.

Судебное разбирательство пройдет под председательством федерального судьи Михаила Кондакова.